В Харькове порвали самый большой в Украине государственный флаг

В Харькове во время акции «Родной флаг нас объединяет», которую проводила Украинская народная партия, поврежден самый большой в Украине государственный стяг.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление по поводу инцидента обнародовало руководство областной организации УНП.

«Сегодня, во время проведения акции «Родной флаг нас объединяет», - говорится в заявлении, - представители Партии регионов осуществили провокацию, которая сопровождалась нарушением общественного порядка. Во время развертывания на площади Свободы самого большого флага Украины члены организации «Молодые регионы» пытались помешать этому действию установлением своих палаток с партийной символикой. В нескольких местах они серьезно повредили сине-желтое полотнище и спровоцировали столкновение с активистами, которые пришли поддержать акцию УНП. При этом около десятка милиционеров, которые должны были обеспечивать охрану общественного порядка, не вмешивались в конфликтную ситуацию и не реагировали на жалобы граждан и депутатов Харьковской областного и городского советов».

Происшедшее во время развертывания флага глава Харьковской областной организации УНП Василий ТРЕТЕЦКИЙ назвал «провокацией», которая, как он считает, «была сознательно спланирована и организована местным руководством Партии регионов при содействии харьковской милиции». В.ТРЕТЕЦКИЙ заявил, что «нарушение общественного порядка со стороны представителей ПР и бездеятельность милиции он обжалует у прокурора города Харькова».

Несмотря на провокации, говорится в сообщении УНП, «харьковчанам удалось развернуть на площади Свободы самый большой государственный флаг, а по окончании акции они исполнили гимн Украины. Акция «Родной флаг нас объединяет» собрала в Харькове около 200 человек, после чего «боевое» знамя, поврежденное вандалами, было свернуто и отправлено в Чернигов, где также состоится чествование государственного флага».

По словам организаторов, акция по развертыванию флага УНП в Харькове была проведена впервые. Этот флаг изготовили в Донецкой области в 2007 году. В Харьков его передали из Ивано-Франковска, после развертывания в Чернигове флаг будет принимать участие в акции в Киеве 24 августа. Для этого флаг нужно будет зашивать, поскольку в Харькове ему нанесли повреждение площадью около 1 м. Общие размеры флага - 30 на 45 м.

Заявление о сегодняшних событиях во время развертывания государственного флага в Харькове обнародовала также и областная организация ВО «Свобода». «Масштабная акция вылилась в постыдную драку, инициированную местными регионалами. В итоге знамя повреждено. Харьковская «Свобода» требует от милиции и прокуратуры «немедленно привлечь виновных в надругательстве над государственным символом к ответственности, поскольку организаторы вандализма опознаны». Так же, говорится в заявлении, «требуем расследовать факт бездеятельности правоохранителей при надругательстве над государственным символом и наказать тех, кто прикрывал вандалов».