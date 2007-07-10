Виновник скандального ДТП в центре Киева потерял память?

Виновника ДТП на бульваре Шевченко (в результате которого погибли двое) Сергея Калиновского хотят вывезти за границу.

Как известно, по решению суда он на подписке о невыезде, хотя как-то пытался уехать в Израиль.

По словам адвоката Сергея Игоря Лодяного, молодой человек до сих пор в больнице, его состояние ухудшается, сообщает Сегодня. Медицинские светила постановили — Калиновскому необходимо лечение за границей. "Сергей не может сосредоточиться, у него частичная потеря памяти и постоянные головокружения. Он узнает только близких родственников", — рассказал адвокат. Близкие парня больше всего боятся, чтобы его не перевели в тюремную больницу, думают, он там не выживет.

"По решению суда, палата Калиновского находится под круглосуточной охраной. Когда он выздоровеет, будет еще один суд относительно меры пресечения. Пока его никто не собирается определять в тюремную больницу, но и на заграничное лечение не отпустят", — заявил и.о. начальника ЦОС ГУ МВД Киева Владимир Дмитренко.