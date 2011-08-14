Каждому пятому украинцу не хватает денег даже на еду (опрос)

Несмотря на падение уровня жизни в последнее время, число украинцев, которым не хватает денег даже на еду (17,5%), все еще в три раза меньше, чем в конце 1990-х (52%).

Об этом директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир ПАНИОТТО заявил в интервью газете "Зеркало недели. Украина" (№28 от 12 - 19 августа 2011 г.).

«Пик бедности в украинском обществе был в 1998 году. Тогда 52% населения признавали, что им не хватало денег даже на еду. Но во время кризиса украинцы даже не приблизились к этому показателю: сначала они „проживали“ свои запасы, а в апреле 2009 года вышли на некий максимум бедности (20,8% тех, кому не хватает денег даже на еду). В декабре 2010 года на еду не хватало 13,7% опрошенных, а к марту 2011-го их число увеличилось до 17,5% (из-за недавнего повышения цен)», — сообщил социолог.

По данным КМИС, за последние полгода с 7,1 до 4,9% снизилось количество тех, кто может позволить себе покупать некоторые дорогие вещи (такие, как телевизор или холодильник), но не может купить все, что захочет. А число тех, кто может купить все, что захочет, уменьшилось с 0,2 до 0,1%.

«Теоретически ситуация должна была бы улучшиться, поскольку правительства многих стран заявили о выходе из кризиса и о некотором росте (в Украине — 4%). Но рост цен в нашей стране ударил по всем. Те, кто может позволить себе дорогие покупки, приблизительно соответствуют среднему классу, а он у нас неустойчивый. Сдвиг в сторону более бедных произошел практически по всем категориям», — констатировал В.ПАНИОТТО.