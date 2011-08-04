Мужчина 10 лет не бедствовал, сбывая детскую порнографию

Работники милиции во время сбыта детской порнографии задержали на территории Днепропетровской области гражданина Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Установлено, что задержанный в течение последних 10 лет занимался ввозом, изготовлением и распространением с использованием сети интернет видео порнографического характера, в которых снимались дети в возрасте от 5 до 12 лет из малообеспеченных семей, сироты и беспризорные.

Съемки видеороликов проводились в Беларуси, Российской Федерации, Украине, Камбодже, Малайзии и других странах.

Деятельность по изготовлению и распространению детской порнографии была для злоумышленника постоянным средством получения дохода, который составлял от 7 тыс. долларов США в месяц.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.