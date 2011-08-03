Ландика пока не будут лишать депутатского мандата

Вопрос о лишении мандата депутата Луганского городского совета Романа Ландика не будет затрагиваться до решения суда. Об этом в комментарии изданию Тиждень заявил заместитель начальника управления внутренней политики и информации Луганского горсовета Александр Савенко.

«Пока нет решения суда, давать комментарии по этому поводу было бы заблаговременно. Потому что процедура лишения его депутатского мандата без решения суда есть, но она довольно продолжительная. Мы приняли те меры, которые могли быть на нашем уровне, то есть он освобожден от должности руководителя постоянной комиссии, исключен из Партии регионов», – отметил Савенко.

На уточняющий вопрос, затрагивался ли вопрос о лишении Ландика депутатского мандата, Савченко ответил:

«На каком основании. Без решения суда».

Напомним, по информации Генпрокуратуры, депутат Луганского горсовета Роман Ландик содержится под стражей в Федеральном казенном учреждении Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю.

Ранее СМИ сообщили, что Ландика забрали из Краснодарского СИЗО. «Недавно приезжали ваши - в том числе и правоохранители - и забрали его», - сообщил представитель милиции.

Как известно, в ночь с 3 на 4 июля этого года в Луганске, в ресторане «Баккара», произошел инцидент при участии сына народного депутата Владимира Ландика - депутата Луганского городского совета Романа Ландика. На видео было зафиксировано, как он бьет посетительницу ресторана. Сам Роман Ландик отрицал факт нападения на девушку.

7 июля против Романа Ландика было возбуждено уголовное дело. Позже объявленного в розыск Романа Ландика задержали под Краснодаром (Россия).

Министр внутренних дел Анатолий Могилев пообещал, что в ближайшее время будет решен вопрос об экстрадиции Ландика.