Дело о фальсификации выборов мэра Мукачево передали в суд

Генеральной прокуратурой Украины направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего советника председателя Закарпатской областной государственной администрации в даче взяток в апреле 2004 года во время проведения выборов Мукачевского городского председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

По информации Генпрокуратуры, лицо, в отношении которого в суд передано дело, обвиняется в даче взяток председателям участковых избирательных комиссий, организации похищения из помещения Мукачевского горисполкома избирательной документации, в том числе протоколов о результатах голосования и избирательных бюллетеней, а также совершении во время выборов Президента Украины в 2004 году в г. Тячеве Закарпатской области хулиганских действий и насилия в отношении народного депутата Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае 2005 года правоохранители арестовали советника Закарпатского губернатора Владимира ПАУЛЬО, ранее судимого, так называемого „криминального авторитета”, президента футбольного клуба „Закарпатье”. Он обвинялся в фальсификации выборов мэра Мукачево весной 2004 года.

Также ему были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 257 (бандитизм), 258 (террористический акт), 294 (массовые беспорядки), 295 (призыв к совершению действий, которые угрожают общественному порядку), 342 (сопротивление представителю власти или правоохранительного органа), 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), 341 (захват государственных зданий или сооружений), 187 (разбой), 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), 357 (похищение документов), 146 (незаконное лишение свободы и похищение человека), 129 (угроза убийством), 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и веществами), 115 (покушение на убийство), 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 346 (вмешательство или насилие в отношении общественного деятеля), 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины;