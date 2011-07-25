В Одессе таксиста зарубили топором

В Одессе сотрудники милиции задержали 29-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, подозреваемых в убийстве 34-летнего таксиста.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМДВ Украины в области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на двух подозреваемых, которые сознались в убийстве с целью завладения деньгами и золотыми изделиями таксиста.

Заявление в Суворовский РОВД Одессы от жены пропавшего без вести водителя, занимавшегося частным извозом, поступило 21 июля. - сообщила заявительница.

После задержания двух злоумышленников выяснилось, что они заказали такси, чтобы доехать на дачный массив рядом с селом Кордон Коминтерновского района, пассажиры попросили шофера остановить машину, после чего зарубили его топором, забрали деньги и сняли золотые украшения, а труп завернули в полиэтиленовую пленку и закопали в лесополосе. Автомобиль преступники подожгли на ближайшей свалке и вернулись в Одессу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.