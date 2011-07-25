Азаров хочет, чтобы капустой торговали через интернет

Правительство рассмотрит возможность 50% компенсации сельхозпроизводителям расходов по хранению овощей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после посещения оптового рынка сельхозпродукции «Столичный».

«Есть предложение компенсировать хранение овощей. 50% мы можем взять на себя, например. Мы рассмотрим это предложение – оно сегодня позвучало. На первый взгляд оно вполне разумное и реальное». Есть мировой опыт и не такие это уж большие объемы финансов. А это очень серьезно – заинтересовать товаропроизводителя хранить свою продукцию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что в 2011 и 2012 годах большая часть территории Украины будет покрыта оптовыми рынками сельхозпродукции.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что на оптовых рынках может быть введена система торговли через Интернет.

«Тут должна работать и Интернет-торговля, почему бы и нет», - отметил Н.АЗАРОВ.