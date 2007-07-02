В Могилянке сменился ректор

Через несколько дней после того как президент Виктор Ющенко присвоил президенту Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вячеславу Брюховецкому звание Герой Украины, оценив его вклад "в национальное возрождение и заслуги в развитии науки и образования", 59-летнего Брюховецкого сместили с его поста. Конференция "Могилянки" решила, что с первого сентября его заменит Сергей Квит, руководитель кафедры журналистики НаУКМА.

Брюховецкий — один из основателей возрожденной Киево-Могилянской академии в 1991 году, возглавил ее в 1994 году. В 1997-м должность президента НаУКМА стала выборной. Ее можно было занимать на 5 лет не более двух сроков, говорят в вузе. Так что, мол, в смещении Брюховецкого нет никакой политики - просто срок закончился.

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