В Могилянке сменился ректор
10:21, 02 июля 2007Общество
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Ющенко присвоил Брюховецкому звание героя
|Вячеслав Брюховецкий
Брюховецкий — один из основателей возрожденной Киево-Могилянской академии в 1991 году, возглавил ее в 1994 году. В 1997-м должность президента НаУКМА стала выборной. Ее можно было занимать на 5 лет не более двух сроков, говорят в вузе. Так что, мол, в смещении Брюховецкого нет никакой политики - просто срок закончился.
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