Участие УПА и Шухевича в карательных акциях не подтверждено документами НКВД

15:17, 30 июня 2007
Общество
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Сегодня, в день 100-летия со дня рождения генерала Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, в Киеве презентован I том книги документов советских спецслужб “Роман Шухевич. В документах советских органов государственной безопасности (1940-1950)”.

В пресс-конференции в УНИАН, организованной по случаю презентации книги, приняли участие профессор, научный редактор издания Владимир СЕРГИЙЧУК; кандидат исторических наук, заместитель начальника Государственного архива СБУ Сергей КОКИН; председатель правления Института национального государствоведения Михаил РАТУШНЫЙ, при содействии которого осуществлено издание книги.

Профессор Владимир Сергийчук; председатель правления Института национального государствоведения Михаил Ратушний; заместитель начальника Государственного архива СБУ Сергей Кокин и консультант Государственного архива СБУ Станислав Сердюк презентуют первый том книги ”Роман Шухевич. В документах советских спецслужб”.

“Для нас было очень важно, чтобы эта книга появилась именно сегодня. Сегодня, в день 100-летия со дня рождения командира УПА, именно эти исследования покажут полнее, кем был Роман Шухевич, чем он занимался и во имя чего он жил и во имя чего он погиб”, - отметил С.Ратушный.

По его словам, архивные данные показали, что Р.Шухевич был руководителем всеукраинской народной армии, которая получала поддержку в население Украины во всех регионах.

“Во-первых, если бы это был бандит, то не были бы этих двух томов, десятилетий отслеживания агентурной работы, они бы не появились. Второе – это без сомнения был командир не какой-то группы, а именно армии, и это документы абсолютно подтверждают, и что она действовала не только в каком-то определенном регионе, это была всеукраинская армия. Третье, что это была крупная фигура и была народная армия. И из настоящих документов, которые есть здесь, следует, что она не смогла бы действовать, если бы не опиралась на гражданское население и на широкую народную поддержку”, - сказал С.Ратушный.

С.Кокин отметил, что проблема “сбора” информации лично о руководителях УПА – это было важнейшей задачей органов госбезопасности, которую они пытались выполнить любой ценой и продвигалась она очень тяжело.

“Но уже в конце 1944 г. фигура Шухевича была понятна органам госбезопасности”, - сказал он. В то же время, по словам С.Кокина, остаются и много невыясненых “белых пятен”, а именно отсутствие в архиве СБУ некоторых документов, которые, по его мнению, существенно бы дополнили образ Р.Шухевича как личности и как руководителя. Вместе с тем, в ходе подготовки книги был изучен очень большой массив документов, касающихся руководителя УПА.

“То, что раздувался миф о масштабном сотрудничестве и участии в карательных акциях и УПА, и Шухевича, документов, которые бы это удостоверяли, нет”, - добавил С.Кокин.

Сначала, по его информации, планировалось издание одной книги, но потом было принято решение разбить её на два тома: первый – это период 1940-1945 гг., второй - 1946-1950 гг. Работу над вторым томом планируется завершить в сентябре-октябре этого года.

В первый том, как сообщили на пресс-конференции, вошли документы, которые в свою очередь составляют несколько блоков. Это документы, характеризующие жизнь и деятельность Р.Шухевича во время его пребывания в рядах Краковского провода в 1940-1941 гг. В это время его деятельность касается связей Краковского провода с территориями разных областей Украины. В частности, это документы спецсообщений, докладные записки об арестах курьеров Краковского провода, статистические данные, показывающие картину развёртывания национально-освободительной борьбы на территории западных областей Украины. Другой блок документов касается судьбы членов семьи Р.Шухевича - его родителей, жены, детей. Также в первый том вошли документы о том, как органы госбезопасности разворачивали работу по поиску Р.Шухевича, оперативная деятельность. В книге также представленная переписка командира УПА со Степаном Бандерой.

Книга сейчас напечатана тиражом всего 500 экземпляров. Большинство их будет, по информации издателей, направлены в библиотеки специализированных учебных заведений, в частности в школы и учреждения на Западной Украине, где более активно действовала УПА. В то же время, уже есть договоренности о печати еще 500 книг по заказу спонсора из Чикаго, который сам будет распоряжаться этим тиражом. Кроме того, еще 500 книжек планируется издать позже для заинтересованных лиц.

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