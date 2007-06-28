Ющенко подписал кадровые указы по СБУ

08:30, 28 июня 2007
Общество
972 0

Документы размещены на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал несколько кадровых указов относительно Службы безопасности Украины.

Тексты документов от 27 июня 2007 года размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, глава государства назначил Владимира ТУРИЦУ начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

Другими указами – освободил Ивана ПРОКОПЕНКО от должности начальника Управления СБУ в Черкасской области и назначил Юрия ПАРАМОНОВА начальником Управления СБУ в Николаевской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter