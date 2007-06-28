Ющенко подписал кадровые указы по СБУ

Документы размещены на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал несколько кадровых указов относительно Службы безопасности Украины. Тексты документов от 27 июня 2007 года размещены на официальном сайте главы государства. В частности, глава государства назначил Владимира ТУРИЦУ начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины. Другими указами – освободил Ивана ПРОКОПЕНКО от должности начальника Управления СБУ в Черкасской области и назначил Юрия ПАРАМОНОВА начальником Управления СБУ в Николаевской области.

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