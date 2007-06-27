Ющенко просит Януковича вмешаться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен углублением конфликта между металлургическими предприятиями и ЗАО «УкрГаз-Энерго» и просит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА лично вмешаться в ситуацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в письме В.ЮЩЕНКО к В.ЯНУКОВИЧУ говорится, что «УкрГаз-Энерго», пользуясь своим монопольным положением, осуществляет постепенный захват украинского рынка газа и смежных рынков.

«Сейчас мы наблюдаем попытку «УкрГаз-Энерго», которое фактически контролирует операции по транспортировке и распределению природного газа, заработать на металлургах дополнительные средства путем увеличения цены на газ, мотивируя это расходами по его хранению в подземных хранилищах. Это противоречит условиям сотрудничества, которые были определены сторонами в начале года», – говорится в письме главы государства.

В.ЮЩЕНКО обращает внимание, что на его неоднократные обращения к Кабинету министров Украины с требованием разобраться в ситуации, сложившейся на газовом рынке страны, и навести порядок в этой сфере правительство никак не отреагировало, как и Антимонопольный комитет Украины и НКРЭ, хотя они должны отслеживать состояние товарных рынков и принимать меры для избежания на них проявлений монополизма.

"Учитывая остроту проблемы, Президент просит В.ЯНУКОВИЧА лично вмешаться в ситуацию и обеспечить защиту национальных интересов в сфере поставок природного газа украинским потребителям", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "УкрГаз-Энерго" с 1 мая 2007 года включило в конечную цену на природный газ, поставляемый промышленным предприятиям, расходы по хранению газа в размере 20 грн. за 1000 куб. м.

После этого предприятия корпорации "ИСД" - Алчевский меткомбинат, Днепропетровский трубный завод, ДМК им. Дзержинского, офис ИСД и футбольный клуб "Металлург", а также ММК им. Ильича отказались заключать новые договора на поставку газа по новым ценам

Вице-президент управляющей компании “Индустриальная группа” корпорации ИСД Александр ПИЛИПЕНКО заявил, что одностороннее повышение цены на природный газ со стороны “УкрГаз-Энерго” может отразиться на социальной сфере, так как металлургические предприятия будут учитывать это и поднимать стоимость выпускаемой металлопродукции, что, в свою очередь, приведет к росту расходов при строительстве жилья.

В свою очередь, "УкрГаз-Энерго" выступило с заявлением, что игнорирование норм действующего законодательства менеджментом и собственниками ряда частных промышленных предприятий создало кризисную ситуацию и угрожает подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Кроме того, сообщалось, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины с 1 июня 2006 года повысила тарифы компании "Укртрансгаз" на хранение газа в подземных хранилищах в 3,3 раза – до 39,6 грн. за 1 тыс. куб. м.

На сегодняшний день, по данным "УкрГаз-Энерго", и ИСД и ММК им. Ильича подписали новые договора на поставку газа по новым ценам.

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" реализует природный газ как ресурс по цене 708 грн. за 1 тыс. куб. м, то есть на 12 грн. ниже, чем установленный правительством предельный уровень.