Фирташ будет искать правду в прокуратуре и судах

Глава Group DF Дмитрий ФИРТАШ считает ложными утверждения, распространяемые в некоторых украинских СМИ, а также наносящими вред его репутации и созданной им холдинговой компании Group DF, в связи с чем намерен обратиться с официальной жалобой в прокуратуру и судебные органы Украины.

Об этом говорится в заявлении для украинских СМИ управляющего директора Group DF Роберта ШЕТЛЕР-ДЖОНСА, переданном агентству УНИАН.

В частности, «в связи с появлением в украинских средствах массовой информации вымыслов, касающихся личности и биографии Дмитрия ФИРТАША, а также заведомо ложных утверждений, приписываемых его бывшей жене Марии ФИРТАШ и членам семьи КАЛИНОВСКИХ», Group DF заявляет следующее: «Дмитрий ФИРТАШ категорически отвергает утверждения о себе, приписываемые прессой членам семьи КАЛИНОВСКИХ. Брак Дмитрия и Марии ФИРТАШ расторгнут более полутора лет назад, и Дмитрий ФИРТАШ подчеркивает, что к настоящему времени все юридические и имущественные вопросы, связанные с расторжением этого брака, урегулированы в суде и закреплены в мировом соглашении».

Также в заявлении особо подчеркивается, что «Дмитрий ФИРТАШ не имеет никакого отношения к трагическому дорожно-транспортному происшествию на бульваре Шевченко, а также не имел никаких контактов с украинскими органами прокуратуры и следствия по данному происшествию. Он выражает глубокие соболезнования родственникам погибших».

«В связи с распространяемыми ложными утверждениями, которые наносят вред репутации Дмитрия ФИРТАША и созданной им холдинговой компании Group DF, Дмитрий ФИРТАШ намерен обратиться с официальной жалобой в прокуратуру и судебные органы Украины», - говорится в заявлении.

Кроме того, Group DF обещает при необходимости выступить с дальнейшими заявлениями на эту тему.

Как сообщал УНИАН, авария с участием Сергея КАЛИНОВСКОГО - младшего сына крупного нефтяного бизнесмена Зиновия КАЛИНОВСКОГО и экс-супруги совладельца «РосУкрЭнерго» Д.ФИРТАША Марии ФИРТАШ - произошла 30 мая около 5-ти часов утра. BMW М6, за рулем которого находился С.КАЛИНОВСКИЙ, врезался в припаркованные "Жигули" на бульваре Шевченко, 23 в Киеве. Пассажир "Жигулей", служащий Внутренних войск, погиб на месте. С С.КАЛИНОВСКИМ в машине ехала его 25-летняя подруга, которая через несколько дней умерла от полученных травм.

В интервью газете «Комсомольская правда в Украине» (№130 от 25 июня) бывший пасынок Д.ФИРТАША Александр КАЛИНОВСКИЙ допустил, что аварию, в которой обвиняют его брата Сергея и в результате которой погибли двое человек, мог организовать Д.ФИРТАШ.

«Я думаю, что организовать эту акцию мог Дмитрий ФИРТАШ, бывший супруг моей матери», - сказал А.КАЛИНОВСКИЙ. Он связывает происходящее с тем, что его мать решила вступить с Д.ФИРТАШЕМ в имущественный спор.