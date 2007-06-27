Герман: отношения Ахметова и Януковича не всем дано понять

Народный депутат V созыва от Партии регионов Анна ГЕРМАН называет мифом разговоры о расколе внутри Партии регионов.

Об этом она сказала в интервью газете «Дело», комментируя слухи о расколе в отношениях между премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и одним из лидеров партии Ринатом АХМЕТОВЫМ.

А.ГЕРМАН высоко оценила Р.АХМЕТОВА: «Я очень уважаю Рината. Он импонирует мне как стильный, модерный политик и очень скромный человек. Знаете, при его возможностях быть настолько скромным и с огромным уважением говорить и относиться к людям может далеко не каждый. В общении он всячески подчеркивает, что собеседник для него многое значит. В этом отношении я ему немножко завидую».

Говоря о якобы расколе в Партии регионов, А.ГЕРМАН назвала большим мифом слухи о нестыковках или недовольстве внутри партии. «Я достаточно близко нахожусь возле этих людей (Р.АХМЕТОВА и В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) и вижу, что каждое важное решение всегда обсуждается и принимается только после совместного обсуждения», - сказала она.

По ее словам, Р.АХМЕТОВ с огромным уважением относится к В.ЯНУКОВИЧУ. «Между этими людьми существуют отношения, которые не всем дано понять. Их многое объединяет, они многое прошли и пережили. Возможно, где-то в глубине души и существует определенное соперничество, но я его никогда не видела. Ринат Леонидович относится к Виктору Федоровичу как к старшему товарищу», - подчеркнула А.ГЕРМАН.