300 населенных пунктов в Украине остались без света

Сегодня ночью в результате осложнения погодных условий (сильный дождь, шквалистые порывы ветра) и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в четырнадцати областях Украины произошло обесточивание 300 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Черкасской области без электричества остался 91 населен пункт, в Житомирской - 47 н.п., Николаевской - 33 н.п., Кировоградской - 25 н.п., Киевской - 19 н.п., Хмельницкой - 19 н.п., Ривненской - 16 н.п., Львовской - 11 н.п., Винницкой - 9 н.п., Одесской - 8 н.п., Херсонской - 8 н.п., Полтавской - 7 н.п., Ивано-Франковской - 6 н.п., Черниговской - 1 н.п.

К работам по восстановления электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Координацию аварийно-восстановительных работ проводят оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.