Яценюк отбыл в Стамбул

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в воскресенье, 24 июня, отбыл в Стамбул для участия в работе ХV-го саммита Глав государств и правительств стран-членов Организации черноморско-европейского сотрудничества (ОЧЕС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, предусматривается, что в работе саммита примут участие Главы государств и правительств стран-членов Организации, которых на сегодня 12: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина.

В ходе визита А.ЯЦЕНЮК проведет переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Турецкой Республики Абдуллой ГЮЛЬ.

Программой визита также запланированы встречи А.ЯЦЕНЮКА с министрами иностранных дел Греции Дорой БАКОЯННИ, Албании Лулзимом БАШИ, Республики Болгария Ивайло КАЛФИНЫМ, а также с Государственным министром ФРГ Гернотом ЕРЛЕРОМ.

В рамках саммита состоится специальное заседание Совета министров иностранных дел, на котором, в частности, будет согласован итоговый документ – Декларацию, ктоторая будет подписана Главами государств и правительств.