Во вторник в девяти городах Украины будет фейерверк

По случаю 15-й годовщины Конституции Украины в девяти городах состоятся праздничные фейерверки.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

«28 июня украинский народ будет отмечать 15-ю годовщину Конституции Украины. По этому случаю министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ подписал приказ №321 от 9 июня «О проведении праздничных фейерверков по случаю 15-й годовщины Конституции Украины», - говорится в сообщении.

Так, 28 июня в 22.00 будет организовано проведение праздничных фейерверков двадцатью залпами в столице нашей Родины – городе-герое Киеве, в городах-героях Севастополе, Одессе, Керчи, а также в городах Виннице, Львове, Ривне, Днепропетровске и Житомире.