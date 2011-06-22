Украина и Иордания могут сотрудничать в военно-технической сфере

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым существенно активизировать торгово-экономическое сотрудничество Украины и Иордании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с Королем Иордании Абдаллой ІІ.

«Если говорить откровенно, уровень нашего сотрудничества вовсе не отвечает потенциалу, который имеют наши страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что у Украины и Иордании есть возможности углубить сотрудничество в военно-технической сфере, Украина может быть интересным партнером для Иордании как производитель самолетов. Также Н.АЗАРОВ отметил, что Украина может принять активное участие в строительстве железной дороги в Иордании.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что обе стороны должны предпринять меры для активизации работы двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая создана ранее, однако практически не работает.

Н.АЗАРОВ также отметил, что в Украине знают Иорданию, как стабильную и активно развивающуюся в экономическом направлении страну.

«У нас вашу страну знают как образец стабильности и социально-экономического прогресса на территории Ближнего Востока», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины обратился к Королю с просьбой содействовать ускорению рассмотрения иорданской стороной консульской конвенции между Украиной и Иорданией.

Н.АЗАРОВ отметил, что важность конвенции определяется тем, что в Иордании более тысячи смешанных семей, членами которых являются граждане Украины, а в Украине учатся более 3 тысяч иорданских студентов.

«Мы были бы благодарны Вашему Величеству за помощь в ускорении рассмотрения проекта двусторонней консульской конвенции, которая находится на рассмотрении Вашего правительства с начала 2010 года», - сказал Н.АЗАРОВ.

***

Как сообщал УНИАН, Украина и Иордания подписали ряд двусторонних документов. В частности, по результатам визита в Украину короля Иордании АБДАЛЛЫ ІІ было подписано соглашение о военном сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран.

Также стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, меморандум между внешнеполитическими ведомствами двух стран о политических консультациях, меморандум между финансовыми структурами Украины и Иордании о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией и отмыванием денег, соглашение между украинским предприятием «Укроборонпром» и иорданским Бюро по вопросам разработок и развития.