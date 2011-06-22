В Липовой Долине изъяты полкило тротила
22:14, 22 июня 2011Общество
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Сообщение из Сумской области
В поселке Липовая Долина Сумской области сотрудники милиции в домохозяйстве 57-летнего мужчины изъяли 570 г тротила в двух металлических банках.
Как сообщила УНИАН начальник Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, в свое время мужчина отбывал наказание за кражи.
В настоящее время милиция выясняет, с какой целью мужчина хранил у себя дома взрывчатку.
Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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