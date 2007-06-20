Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

НСНУ на Буковине сможет обойти на досрочных парламентских выборах Партию регионов только в случае, если будет создан мегаблок демократических сил в составе «Нашей Украины», «Украинской правицы» и «Народной самообороны». Такие результаты исследования «Социально-политическая ситуация в регионе: оценка гражданами Черновцов и области в 2007 году».

Как передает корреспондент УНИАН, лидером электоральных симпатий буковинцев остается БЮТ, который готовы на досрочных парламентских выборах поддержать 32,5% опрошенных. 12,5% буковинцев намерены голосовать за Партию регионов, а 11,25% - за «Нашу Украину». Избирательный барьер, согласно результатам опроса в Черновицкий области, могут также преодолеть «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, которую готовы поддержать 4,5% избирателей, и коммунисты (3,5%). Только четверть процента для прохождения в парламент не хватает Народной партии Литвина.

По данным опроса, за социалистов готовы проголосовать 1,5% избирателей, ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО - 0,25%, за «Украинскую правицу» – 1,25%.

Однако если будет создан мегаблок демократических сил в составе «Нашей Украины», «Украинской правицы» и «Народной самообороны», то он получит суммарно 17% голосов избирателей Черновицкой области.

13,35% респондентов не поддержат ни одну из политических сил. В прошлом году перед парламентскими выборами таких было 21%. Еще 10,25% опрошенных вовсе не намерены идти на избирательные участки.

Исследование «Социально-политическая ситуация в регионе: оценка гражданами Черновцов и области в 2007 году» в мае-июне провели студенты и преподаватели кафедры политологии и государственного управления ЧНУ с участием областного Фонда общественных инициатив и Фонда Фундаментальных исследований МОН Украины. Опрошены 685 респондентов в 26 населенных пунктах Черновицкой области.