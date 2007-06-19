У Кинаха будет бессонная ночь?

Агропромышленный блок правительства отчитается завтра на заседании Кабинета министров о состоянии цен на рынке хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос о возможном увольнении вице-премьер-министра Виктора СЛАУТЫ, министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА и министра экономики Анатолия КИНАХА.

«Завтра они будут отчитываться. У них есть время до завтрашнего дня подготовиться. Мы послушаем и примем решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, уже сейчас видно, что некоторые политические силы пытались дестабилизировать ситуацию. «Но их вовремя остановили, а кое-кого еще не могут найти», - добавил он.

Глава правительства также сообщил, что планируется обновить концепцию развития хлебопекарной отрасли. «Концепция существует, но она будет обновлена. Мы упорядочим ситуацию», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 13 июня на заседании Кабмина В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на сегодняшний день нет оснований для повышения цены на хлеб, и если цены не вернутся на прежний уровень в течение недели, то будут уволены министр аграрной политики Ю.МЕЛЬНИК, вице-премьер-министр В.СЛАУТА и министр экономики А.КИНАХ.