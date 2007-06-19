В пятницу КС будет с головой?

На пятницу, 22 июня, назначено заседание Конституционного Суда, на котором планируется рассмотреть вопрос об избрании председателя КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом освобожденный Президентом от должности судьи КС Валерий ПШЕНИЧНЫЙ сообщил сегодня журналистам.

По его словам, ранее трое судей КС – Анатолий ГОЛОВИН, Павел ТКАЧУК и Михаил КОЛОС обратились к нему как к и.о. председателя КС с просьбой назначить специальное заседание суда, на котором рассмотреть вопрос избрания председателя КС.

В.ПШЕНИЧНЫЙ сказал, что такое заседание было назначено на 11 июня.

Отвечая на вопрос журналистов, собирался ли он баллотироваться на эту должность, В.ПШЕНИЧНЫЙ заявил, что не собирался этого делать, поскольку до сих пор длятся судебные процессы относительно правомерности указа Президента об его увольнении.

Он объяснил, что в случае избрания его председателем КС это решение могло бы быть подвергнуто сомнению, если суд принял бы решение о законности указа Президента о его увольнении.

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, когда 11 июня началось заседание КС, работники пресс-службы Суда передали судьям КС сообщения об указах Президента - сначала об отмене указов об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должности судей КС, а затем об освобождении на основании личных заявлений.

Как сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ, после этого было принято решение объявить перерыв в заседании КС и перенести его на пятницу.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также добавил, что на данный момент, в соответствии с решениями судов, он является судьей КС.

Он также напомнил, что для избрания председателя КС необходимо решение 10 судей, а кворум при этом составляет 12 судей КС.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также сообщил, что в эту пятницу не собирается баллотироваться на должность председателя КС, и, возможно, не будет даже принимать участия в этом заседании.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС были возложены на заместителя председателя КС В.ПШЕНИЧНОГО.