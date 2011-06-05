На празднике галушки было 20 ее разновидностей
На Соборной площади в Полтаве
На Соборной площади в Полтаве состоялся праздник галушки.
Как передает корреспондент УНИАН, на празднике около 50 предпринимателей представили 20 разновидностей галушек, а также блинчики, разнообразные вареники и пирожки. Одна порция галушек в среднем из 5 штук стоила от 8 до 15 грн. Также всех гостей праздника девушки в украинских костюмах угощали галушкой.
Во время праздника галушки состоялся конкурс поваров, в котором приняли участие 20 ресторанов. Лучших поваров выбирали члены жюри, среди которых был и вице-губернатор Борис ГАЛУШКО.
Победителям вручили по мешку муки, сахара, глиняную посуду.
На празднике галушки также был городок мастеров и живая скульптура. Веселили собравшихся конкурсами и песнями.
Как известно, галушка является официальным символом Полтавы. В Полтаве установлен памятник галушке.