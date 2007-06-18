В Донецкой области регионал и бютовец устроили ”дуэль” на пистолетах

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту вооруженного инцидента между депутатами горсоветов Доброполья и Белозерского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в 17.00 15 июня в г. Доброполье между секретарем Добропольского горсовета Виктором ДРЕВАЛЕМ (Партия регионов) и депутатом Белозерского горсовета Валерием СААРОВЫМ (БЮТ) произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

В связи с инцидентом исполняющая обязанности прокурора области Наталия МАРЧУК возбудила уголовное дело по ст. 129 Уголовного кодекса Украины - угроза убийством.

По делу назначено около 10 экспертиз. Проведение досудебного следствия поручено Добропольскому горрайотделу главного управления МВД Украины в Донецкой области.