Приморский бульвар в Севастополе перестроили после войны и вот теперь

В Севастополе ко Дню города завершены первая и вторая очереди реконструкции Приморского бульвара и начали функционировать три новых фонтана.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, в день проведения основных мероприятий по случаю 224-й годовщины основания города, состоялся торжественный пуск первой и второй (всего их будет пять) очереди реконструкции бульвара.

Председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦИН во время сдачи очередей, в частности, отметил, что Приморский бульвар является главным и любимым местом отдыха севастопольцев и гостей города, поэтому, учитывая, что с начала 50-х годов ХХ века и до сих пор на Приморском бульваре проводились работы лишь косметического характера, а его реконструкция была крайне необходима.

По данным городской государственной администрации, общая сметная стоимость работ определена в сумме 56,7 млн.грн.

Состоянием на 1 июня 2007 года за счет всех источников финансирования были реализованы 9 млн. 300 тыс.грн., включая вклады инвесторов. На эти средства были выполнены работы по ремонту фасадов домов и замены существующих инженерных коммуникаций. Кроме того, были проведены масштабные работы по озеленению, обновлению уникального садово-паркового ансамбля. Также реконструирована поливальная система бульвара, отреставрированы подпорные стены, осуществлены работы по укреплению берегов.

На Приморском появился целый ряд ажурных светильников, новых стильных скамеек, вымощена новая тротуарная плитка. На бульваре сведен фонтан - на том же месте, на котором он был еще до войны. Два фонтана появились у дома Российского драматического театра имени А.Луначарского.