Возбуждено уголовное дело о завышении жилищно-коммунальных тарифов

В Овруцком районе Житомирской области работники управления Государственной службы по борьбе с организованной преступностью УМВД в ходе проверки обнаружили незаконное получение государственных средств Управлением жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Житомирской области.

«По предварительным данным, служебные лица предприятия сознательно завысили себестоимость услуг по предоставлению тепловой энергии, водоснабжению и водоотводу в тарифах за счет административных расходов. В частности, вместо надлежащих 5% фактической себестоимости, включили в обсчет 10%. Разница в гривнах превышает несколько сотен тысяч», - отмечается в сообщении.

Завышенные расчеты были направлены в областную территориальную комиссию по погашению задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса, как результат, в последующем жилищно-коммунальным предприятием было незаконно получено из госбюджета субвенции для погашения задолженности в разнице по тарифам на сумму свыше 300 тысяч гривен.

В настоящий момент прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст.222 «мошенничество с финансовыми ресурсами» и ч.1 ст.366 «служебная подделка» Уголовного кодекса Украины.

Проводится расследование.