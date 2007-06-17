Три человека погибли в столкновении Рено, Мерседеса и грузовика DAF

Сегодня в 00.06 неподалеку от города Ульяновка Кировоградской области произошло столкновение двух легковых автомобилей "Renault-25" с "Mercedes-230 E" и грузового автомобиля "DAF".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля "Renault-25") и один человек пострадал (водитель легкового автомобиля "Mercedes-230 E"), который с травмами средней степени тяжести госпитализирован.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается.

По факту события правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Кировоградской области.