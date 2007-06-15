Наша Украина добивается усиления полномочий Президента

Партия “Наша Украина” предложит внести изменения в Конституцию, которые усиливают полномочия Президента Украины и одновременно сбалансируют полномочия всех ветвей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Луцке, где он находится в рамках псеукраинского тура “С народом и для народа”.

По его словам, Конституцию нужно менять, поскольку "последняя ее редакция (от 8 декабря 2004 года – УНИАН) приводит только к кризисам".

“Попытки превратить Украину в парламентскую республику являются для нас недопустимыми”, - сказал лидер партии.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что “Наша Украина” будет инициировать создание конституционной комиссии в формате, который предложил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. В ее состав войдут лучшие профессионалы в области конституционного права и авторитетные общественные деятели.

По мнению В.КИРИЛЕНКО, Президент должен быть консолидирующим центром для нации, его влияние на региональную политику и правоохранительные органы должно быть усилено. “Сейчас Президент не может реализовывать полномочий, с которыми он был избран”, - отметил лидер партии.

“Людям безразлично, как будет называться эта форма правления, кто кого будет балансировать, людей, в первую очередь, интересует прекращение хаоса”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.