Ющенко написал письмо Янковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ письма относительно недавно принятых законов о налогообложении сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственном контроле за хозяйственной деятельностью.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент предлагает правительству безотлагательно рассмотреть вопрос относительно ситуации, которая сложится в сельском хозяйстве после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» относительно налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей».

При условии приобретения действия указанного закона, отмечает Президент, сельскохозяйственные производители будут переведены на общий порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость и утратят значительный объем государственной поддержки, начиная с 2008 года.

С целью недопущения ухудшения финансового состояния сельскохозяйственных производителей В.ЮЩЕНКО отмечает необходимость определить возможные меры для их поддержки.

Также Президент Украины направил письмо премьер-министру, в котором обратил внимание на риски, связанные с внедрением норм Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

В.ЮЩЕНКО отмечает в письме, что этот закон, принятый Верховной Радой 5 апреля с. г., направлен на совершенствование правовых основ организации государственного контроля за хозяйственной деятельностью в Украине, поэтому его принятие является чрезвычайно актуальным для субъектов ходзяйствования.

В то же время, подчеркивает В.ЮЩЕНКО, упомянутым законом не учтены определенные другими законами особенности регулирования государственного надзора (контроля). В частности, нормы Закона относительно определения оснований для проведения контрольных мероприятий и их сроков не согласовываются с законами Украины «О государственной налоговой службе в Украине», «О налоге на добавленную стоимость», «О налогообложении прибыли предприятий». Принятым законом не предусмотрено осуществление внезапных проверок, что нивелирует, например, эффективность проверок санитарно-эпидемиологической службой заведений общественного питания и т.п., считает Президент.

«Подписывая указанный Закон Украины, прошу узучить риски, которые связаны с внедрением его норм, и при необходимости подготовить изменения и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины», – говорится в письме главы государства.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Президент подписал Закон Украины от 31 мая 2007 года «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» относительно налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей». Также Законом предлагается со дня вступления Украины во Всемирную торговую организацию отменить специальный режим налогообложения налогом на добавленную стоимость деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства.

13 июня глава государства подписал принятый ВР Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».