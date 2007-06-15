Выдрин утверждает, что Тимошенко сделала его... инвалидом

Народный депутат Верховной Рады V созыва от Блока Юлии Тимошенко, известный политолог и социолог Дмитрий Выдрин потерял 30 % слуха, что дает основание для признание его работоспособности ограниченной и получение социального статуса инвалида. Потеря слуха связана с принудительным участием Выдрина в блокировании работы парламента, при котором применялись звукоусиливающие и акустические приборы. Об этом Дмитрий Выдрин заявил RUpor`у.

«Я потерял 30 % слуха за год в Верховной Раде», - сообщил Выдрин. – «Поскольку те трещотки, свистульки и ультразвуковые приспособления, которые мы использовали, оказывается они разрушали барабанные перепонки. Поэтому я оставил в этом зале 30 % своего слуха».

Свое пребывание в составе фракции БЮТ Выдрин считает не иначе как принудительным трудом и холопством. «Я не думал, что в Верховной Раде депутатов – самых защищенных людей в стране – могут сделать умными рабами. Не думал, что холопство в Украине начнет возрождаться не на селе, а в сессионном зале».

Напомним, что депутат Выдрин и другие члены фракции БЮТ принадлежащие к Партии вольных демократов отказались писать заявления о сложении депутатских полномочий, оставаясь при этом формально согласными с основными решениями руководства Блока.