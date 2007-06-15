Шуфрич ”добыл” 11 браконьеров на берегах реки Припять

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ принял участие в рейде по задержанию браконьеров на реке Припять в Чернобыльской зоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в результате совместного рейда сотрудников МЧС и правоохранительных органов с участием Н.ШУФРИЧА на территории зоны отчуждения в устье г. Припять было задержано 11 браконьеров. У них было изъято 48 кг рыбы, большое количество рыболовных орудий, три рыболовецкие лодки и один современный катер.

В настоящее время соответствующими органами оформляются материалы о привлечении задержанных к административной ответственности, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела правоохранительными органами зоны отчуждения.

По Закону „О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за нарушение правил радиационной безопасности”, который вступил в силу 13 июня этого года, с нарушителей могут быть взысканы значительные штрафы, также им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Как сообщал УНИАН, 13 июня на межведомственном совещании заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА раскритиковала ряд министерств, в том числе и МЧС, за нарушения, выявленные в Чернобыльской зоне.