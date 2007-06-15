Янукович отдал Ющенко дом в Мариинском парке

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение правительства, которым здание, где расположено Министерство здравоохранения Украины по ул. М.Грушевского, 7 в г. Киеве, передается в управление Государственному управлению делами.

Текст распоряжения (№423-р от 13 июня в 2007 г.) размещен на официальном сайте правительства.

Также в управление ГУД передаются помещения здания на Кловском спуске, 13-а в г. Киеве площадью 7124 кв. м для размещения государственного заведения Государственного управления делами “Поликлиника №2” .

В то же время к сфере управления Минздрава передаются корпуса 1, 4, 5 и 6 по ул. Командарма Каменева, 8 в г. Киеве общей площадью 14842 кв. м (как известно, по адресу: ул. Каменева, 8 расположен аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины – УНИАН).

Распоряжением Минздраву и Государственному управлению делами поручено внести предложения относительно финансирования расходов, связанных с перемещением министерства и учреждений и организаций, находящихся в управлении Государственного управления делами, и проведением ремонта помещений.

Этим же распоряжением признано утратившим действие распоряжение Кабинета министров Украины от 25 мая в 2006 г. №284 “О передаче зданий в управление Государственного управления делами”, которое было подписано на то время премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ и которым предусматривалось передать в управление ГУД корпусов "А" и "В" по ул. Грушевского, 7 в г. Киеве для проведения их реконструкции и реставрации с целью создания единого ансамбля "Мариинский комплекс".