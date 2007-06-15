0,07% госпакет «Укртелекома» продали за 15,5 миллиона

Государственный пакет ОАО ««Укртелеком» в размере 0,07% акций сегодня был реализован на фондовой бирже ПФТС по стартовой цене 15 млн. 525 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, на торги выставлялся 1% пакет акций «Укртелекома», который был разделен на 41 лот. Всего было приобретено 3 лота.

Стартовая цена 1-процентного пакета составила 215 млн. 351,8 тыс. грн. Стартовая цена 1 акции - 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции – 0,25 грн. - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества отменил намеченные ранее на 8 июня торги по продаже второго 1% пакета акций ОАО “Укртелеком” на фондовой бирже ПФТС в связи с судебным запретом.

Аналитик Concorde Capital Александр ПАРАЩИЙ считает, что возможными причинами слабой активности торговцев на аукционных торгах по продаже 1-процентного пакета акций ОАО «Укртелеком» могли стать высокая стартовая цена пакета, которая соответствует рыночной, а также неопределенность дальнейшей судьбы самого предприятия, в частности его приватизации.