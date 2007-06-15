Нефти хватит на 40 лет, газа - на 63

Разведанных мировых запасов нефти хватит на 40 лет, говорится в опубликованной нефтяной компанией BP отчете о состоянии энергетических ресурсов в мире в 2006 году. При сохранении нынешних объемов потребления газа, его будет достаточно еще на 63 года.

Добыча нефти за 2006 в мире увеличилась на 0,4 процента и составила 81,7 миллиона баррелей в день. Газа было добыто 2,86 триллиона кубометров, что на три процента больше, чем годом ранее. Сильнее всего выросла добыча угля - на 5,6 процентов до 6,2 миллиардов тонн.

Объем производимой электроэнергии вырос на 4,2 процента до 19 миллионов гигаватт, при этом атомная энергетика росла медленней гидроэнергетики. Объем потребления атомной энергии увеличился на 1,4 процента, а гидроэнергии - на 3,2 процента.

В 2006 году цены на нефть росли, а газ и уголь подешевели в Северной Америке, но подорожали во всех остальных регионах. Больше всего энергоресурсов на душу населения потребляется в США и Канаде, странах Персидского залива, Европе, Австралии, а также в России.

Лента.ру