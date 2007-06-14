Янукович: переговоры с Россией о цене на газ продолжаются

Россия не настаивает на передаче в ее управление газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Полтаве.

«Не вижу никакой угрозы, и никто ничего у нас не забирает. Газотранспортная система находится у нас, мы ее эксплуатируем, и мы являемся ее хозяевами. Никто не ставит вопрос со стороны России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр призвал политиков «не пугать украинскую общественность вопросом о передаче ГТС в управление России. «Мы знаем, что делать и как делать. Но какой будет цена на газ - сейчас идет переговорный процесс. Каждый год идет перетягивание этого каната, потому что каждая страна защищает свои интересы», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что правительство выстроило «здоровые» отношения с российскими партнерами и поставщиками газа. «Когда я слышу от безответственных политиков, которые говорят – давайте один раз переболеем, и пусть будет европейская цена... Пусть они встретятся с товаропроизводителями и скажут им, как этим переболеть», - отметил он, добавив, что в результате перехода на европейские цены на газ может пострадать экономика предприятий, и в результате этого сократятся социальные программы.

«За счет энергосбережения и энергосберегающих технологий мы будем стремиться сократить объемы потребления энергоресурсов, хорошо понимания, что на этом мы не получим прибыль, но чтобы не получить увеличения себестоимости продукции», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем глава правительства считает, что Украина постепенно перейдет на европейские цены на энергоресурсы.