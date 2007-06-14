Ульянченко: хлебную проблему нагнетают СМИ

Глава Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает, сегодня в Украине ситуацию с хлебом нагнетают средства массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявила во время селекторного совещания руководителей ряда регионов Украины с министром экономики Анатолием КИНАХОМ.

У Киевской области, по словам В.УЛЬЯНЧЕНКО, нормальные показатели по будущему урожаю. «Если есть засуха в пяти областях – это не катастрофа всей страны, где 25 областей», - отметила губернатор.

По ее словам, ОАО «Киевхлеб» - монополист в Киевской области, и другие предприятия, также являющиеся монополистами на рынке хлеба, «спекулируют ситуацией, которая сейчас нагнетается через СМИ», и по этому правительство должно «переговорить с ними (предприятиями – УНИАН) на государственном уровне».

Вместе с тем, В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что в области выросли цены на хлеб высшего и первого сортов. «Нас тревожит Фастов и Васильков, где самые высокие цены. Прежде всего, это связано с монополией в области “Киевхлеба», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требовал под угрозой увольнения от министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, вице-премьер-министра Виктора СЛАУТЫ и министра экономики Анатолия КИНАХА остановить рост цен на хлеб. «Я вам говорю: если вы не наведете порядок, на следующем правительстве я поставлю вопрос о вашем увольнении, всего блока. Через неделю. Запишите это в протокол, ТОЛСТОУХОВ. Я говорю серьезно. Ребята, беритесь и наводите порядок, вместе с губернаторами», - сказал, в частности, В.ЯНУКОВИЧ.