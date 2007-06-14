4-летняя девочка упала в карьер с 80 метров

В Житомирской области четырехлетняя девочка упала в карьер с 80-метровой высоты и осталась живой.

Как сообщил УНИАН работник Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК, 11 июня в Коростенский горрайотдел милиции обратилась жительница с.Сокорики, сообщив об исчезновении своей 4-летней дочери Дарины.

По словам О.НОМЕРЧУК, во время оперативно-розыскных мероприятий работники милиции 12 июня в 5 часов утра нашли девочку на дне Беховского спецкарьера вблизи села. Как выяснилось, оставшись без присмотра матери, девочка отправилась играться со своим 8-летним братиком и 3-летним соседским мальчиком на карьер. Там ребенок сорвался и упал в карьер с 80-метровой высоты.

Телесные повреждения, полученные ребенком во время падения, оказались очень серьезными: закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей черепа. Девочка сразу же была госпитализирована в реанимационное отделение Коростенской городской больницы, где она сейчас и находится.

По словам О.НОМЕРЧУК, семья, в которой воспитывается девочка, стоит на учете в органах внутренних дел как кризисная. Кроме Дарины, есть еще трое мальчиков, самому старшему из которых 10, а наименьшему - 3 года. Однако мать фактически не занимается воспитанием детей, а в 2005 году даже была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении Дашиной матери уголовного дела по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.