Как послушать Элтона Джона без проблем с охраной (схема)

Для выступления Элтона Джона, которое состоится 16 июня на Майдане Незалежности, в Киев привезут три персональных рояля известного исполнителя.

В то же время киевляне не увидят шоу, разработанного известным фотографом и близким другом музыканта – Дэвидом ла Шапелем, пишут Экономические известия. Это благотворительный концерт, а не запланированный тур. И, вероятно, по мнению артиста, надувные муляжи тающего мороженого, взлетающие в небо здания Эмпайр-Стейт-Билдинга и большие декорации не совсем соответствуют антиспидовской тематике.

Организаторы предполагают, что концерт вживую увидят 300-400 тысяч человек, сообщает Комсомольская правда в Украине. Чтобы облегчить среднестатистическому зрителю доступ к творчеству Элтона Джона на Майдане и Крещатике установят большие экраны.

В реальности доступ на концерт будет хотя и бесплатным, но не таким уж свободным, как это можно было бы предположить, судя по комментариям организаторов.

На Майдане будут огорожены несколько VIP-зон - каждая рассчитана на 221 человека. Среди высоких гостей ожидают Виктора Ющенко с семьей, Виктора Януковича, Александра Мороза, Виталия Кличко и других.

А также пять фан-зон, рассчитанных на 500-100 «стоячих» мест каждая – для прессы и богемы, певцов, модельеров, дизайнеров и так далее. Попасть в этот «филиал рая на земле» можно будет только по специальным пригласительным.

Особые условия поставлены представителям СМИ:

Зона работы ТВ-операторов и фотожурналистов на концерте ограничена фан-зоной 5, проход для них будет открыт с 18.30 до 19.30. Проход, как значится в разосланном организаторами письме, "будет осложнен необходимостью пройти контроль безопасности Службы Госохраны. Настоятельно просим вас не опаздывать".

И это ещё не всё. "ТВ и фотожурналисты имеет право производить фото и видеосъемку только во время первых трех песен концерта. Во избежание инцидентов с сотрудниками службы безопасности, просим вас по окончанию третьей песни немедленно отключить и зачехлить до конца концерта все фото и видеокамеры". За это "Вы сможете получить фото и видеосъемку, которая будет производиться в VIP-зоне и фан-зонах 1 и 2 теле- и фотокамерами обеспечения ТВ-марафона и прямой трансляции (фотографии и синхроны известных людей + фото и видеоряд)". Телекомпании могут получить разрешение и взять непосредственно со спутника Нового канала ТВ-сигнал трансляции первых двух песен концерта.

Зрители, не имеющие специальных пригласительных, будут «неорганизованно» занимать места на Майдане и Крещатике.

По информации КП в Украине, жители единственного жилого дома, расположенного «лицом» к сцене, по ул. Софийская, ½ (тот, в котором на первом этаже «Макдональдз»), пускают желающих посмотреть концерт на балконы – за 50 гривен с носа. Впрочем, некоторые вводят ограничение на ожидаемую численность «гостей».

Также, добираясь на концерт, нужно будет учесть, что в субботу, 16 июня, с 18.00 до 24.00 будут перекрыты для транспорта:

· ул. Крещатик - от Европейской пл. до ул. Прорезной

· ул. Институтская - от ул. Ольгинской до ул. Крещатик

· ул. Михайловская (не только для проезда, но и прохода): от гостиницы «Козацкая» до ул. Крещатик

Информации о том, с какого часа и будет ли вообще перекрываться выход со станции метро Майдан Независимости пока не поступало.

Тем же, кто не хочет ни толпиться на улице, ни платить за право разместиться на чужом балконе, остается утешаться сведениями о том, что Элтон Джон (настоящее имя - Реджинальд Кеннет Дуайт) не доставляет особых хлопот организаторам. В быту певец неприхотлив. В смысле, в отличие от многих других западных гастролеров не везет с собой персонального повара. Его практически не волнует марка автомобиля, на котором Элтону Джону придется передвигаться по городу, главное – чтобы за рулем был его личный водитель. Певец указал около дюжины марок различных автомобилей, которые его устроят. Директор фонда «АнтиСПИД» также сообщила Экономическим известиям, что по просьбе сэра Элтона Джона в его гримерке должны быть три вазы с розами красного, белого и желтого цветов.