Королевская: формировать движение под лидера – это неестественно

Председатель Комитета Верховной Рады по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству, народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что формирование общественного движения под лидера – “это неестественно и неправильно“.

Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН, находясь на народном вече предпринимателей малого и среднего бизнеса в Хмельницком.

“Предприниматели сами должны определиться, кто в состоянии возглавить их движение. Я убеждена, что именно частные предприниматели были первыми, кто выразил несогласие с политикой действующего правительства”, - отметила она.

На вопрос, готова ли Н.КОРОЛЕВСКАЯ в дальнейшем возглавить предпринимательское движение, она заметила, что все будет зависеть от самих предпринимателей.

“Должна существовать консолидация гражданского общества. Я не хочу говорить о том, что я готова, и побежали… Все зависит от поставленных целей, путей их достижения”, - заявила она.