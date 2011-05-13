Рейтинг украинских вузов

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" возглавляет рейтинг украинских высших учебных заведений "Компас".

Как сообщает газета "Дело" (№ 14, 13-19 мая), соответствующий рейтинг был составлен на основе оценок работодателей, экспертов и выпускников.

Второе место в рейтинге занимает Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. На третьей позиции - государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана».

Далее следуют Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и Киевский национальный университет строительства и архитектуры (разделили четвертое место), а также Национальный университет "Львовская политехника" и государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет" (пятое место).

В Украине рейтинг высших учебных заведений в Украине с 2008 года составляет компания СКМ совместно с газетой "Дело".

"Цель данного проекта - предоставить украинцам максимальное количество информации о лучших вузах Украины в наиболее интересном и нестандартном формате", - отмечает газета "Дело".

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.