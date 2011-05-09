Во Львове таки развернули красный флаг

Во Львове активисты ВО «Свобода» и ряда молодежных объединений пытались не пропустить представителей ветеранских организаций, членов КПУ, «Родыны» и «Русского единства» к холму Славы.

Как передает корреспондент УНИАН, они заблокировали проезд и стали расшатывать автобусы с криками: «Ганьба!» и «Комуняку – на гілляку!».

Активисты «Свободы» и молодежных организаций образовали живую цепь, из которой в сторону правоохранителей полетели пластиковые бутылки и несколько дымовых шашек.

Бойцы спецподразделения «Беркут» освободили проезжую часть и пропустили автобусы с ветеранами, оттеснив радикально настроенную молодежь от центральной аллеи. Однако локальные столкновения продолжали возникать, из толпы летели пустые бутылки и камни.

Ветераны возложили к Вечному огню на холме Славы красный венок с надписью «Воїнам-переможцям від комуністів Львівщини». Затем коммунисты и ветераны прошли на аллею Славы, где похоронены Герои Советского Союза, которые погибли во время освобождения Львова, и тоже возложили цветы.

В это время на холме Славы одновременно было поднято несколько красных флагов, знамена времен войны, флаг с символом города-героя Одессы, флаги с символикой Советского Союза.

Сквозь кордоны милиции, которые окружили территорию мемориального комплекса, пытается прорваться молодежь под черно-красными стягами и государственными флагами Украины. Они выкрикивают обидчивые лозунги в адрес коммунистов и бросают в сторону холма Славы пустые пластиковые бутылки.

Присутствующие на холме Славы развернули десятиметровый красный флаг, который состоит из двух частей. По словам ораторов, флаг символизирует единство востока и запада Украины. В рамках акции «Дорогами Победы» его провезли по городам Украины, где сотни людей написали на флаге пожелания для львовян и ветеранов войны - жителям Галичины.

Как сообщил УНИАН заместитель координатора акции «Дорогами Победы» Сергей ВЕСЕЛОВСКИЙ, флаг будет передан Совету ветеранов Львовщины.

Он также сказал, что сегодня представители Крыма и Одессы автобусами отправляются домой.