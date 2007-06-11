Тарифы на рекламу в метро не отвечают рыночным требованиям

Киевский метрополитен рассматривает возможность пересмотра тарифов на размещение рекламы в метро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявил начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

Он отметил, что тарифы на размещение рекламы в метрополитене не пересматривались с 2000 г. Повышение же расценок, по убеждению П.МИРОШНИКОВА, даст возможность частично компенсировать разницу между стоимостью проезда и реальными затратами метрополитеновцев.

Начальник метрополитена сообщил, что в целом руководство киевского метро заключило 27 договоров на право осуществлять рекламную деятельность, из них по 8 договорах реклама не размещается. Теперь с рекламными агентствами обсуждаются вопросы о пересмотре тарифов и порядка размещения рекламы, но окончательное решение будет принимать Киевсовет.

Сегодня, по данным начальника Главного управления по вопросам рекламы Сергея ЧЕРЕПА, арендная плата за использование 1кв.м в середине подвижного состава метрополитена составляет - 51 грн., щитовая конструкция – 30 грн., лайтбоксы – 40 грн., рекламные площади и наклейки на дверях вестибюлей, на стенках станций – 25 грн.

«Такие расценки никак не отвечают рыночным требованиям. Понятно, что их необходимо поднимать», - отметил он.

Прибыль метрополитена от рекламной деятельности с начала года составила 2,1 млн. грн., что на 100% больше, чем за аналогичный период 2006 года. Аренда принесла прибыль метрополитену в сумме 4,8 млн. грн., что на 30% больше прошлогоднего.

Тарифы на размещение рекламы будут изменены, как только будет принято Положение «О порядке размещения внешней рекламы на коммунальном транспорте», отмечается в сообщении пресс-службы.