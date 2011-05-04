Журналист, которого чуть ли не убили, убежден, что виновных «назначили»
Чтобы списать преступление на хулиганство
Главный редактор газеты «Коломийський вісник» Василий Демьянив подал сегодня апелляцию на решение Коломыйского горрайсуда, который 19 апреля вынес приговор двум подозреваемым за покушение на его жизнь.
Апелляционное обращение в суд журналист обосновывает это большими сомнениями, что на скамье подсудимых оказались виновники преступления
По его словам, после 9 месяцев судебных заседаний рассмотрение дела дало ему еще больше сомнений в том, на ли скамье подсудимых действительно его обидчики. Как отмечает Демьянив, показания осужденных не отвечают фактическим обстоятельствам преступления, которые журналист хорошо помнит.
Еще в начале судебного заседания В.Демьянив имел обоснованные претензии к добросовестности милицейского следствия. Сомнения усилились и в ходе судебного расследования. Два обвиняемых в покушении на жизнь редактора, после явки с повинной, заявили в суде, что их показания о совершении преступления неправдивы, что дело сфабриковано милицией на досудебном следствии. Признание, как отметили подозреваемые, они сделали под давлением. Но в конце перед приговором один из них «почему-то» решил полностью признать свою причастность, другой ее продолжает отрицать.
«У меня и дальше остается подозрение, что вместо преступников Фемида подсовывает бесправных «козлов отпущения», чтобы все списать на злосчастную «хулиганку», а покушение на мою жизнь было совершено из-за профессиональной деятельности», - заявил Василий Демьянив.
Справка: 23 марта 2010 г. в городе Коломые Ивано-Франковской области было совершено избиение главного редактора газеты «Коломийський вісник» Василия Демьянива. Преступники проломили журналисту череп, поломали ногу, что привело к инвалидности. Лишь по стечению обстоятельств он остался жив.