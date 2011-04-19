Суд дал 4 и 7,5 лет участникам избиения журналиста

Коломыйский горрайонный суд сегодня осудил участников избиения главного редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА к 4 и 7,5 годам лишение свободы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам В.ДЕМЬЯНИВ.

По его словам, милиция объединила дело о бандитском нападении на него в одно производство с еще двумя делами. Поэтому сегодня на скамье подсудимых находились три человека, двум из которых инкриминировали избиение редактора, при этом всех троих обвиняли в ограблениях и других хулиганских действиях.

По его словам, одного из подозреваемых в избиении, который признал свою вину и взял все на себя, суд осудил к 4 годам лишения свободы. Второго подозреваемого, который на суде не признал себя виновным по эпизоду избиения редактора, суд осудил к 7,5 годам лишения свободы.

В свою очередь В.ДЕМЬЯНИВ заявил, что будет подавать апелляцию на сегодняшнее решение суда, поскольку не согласен с обвинительным заключением.

Он отметил, что суд не рассматривал нападение на него как связанное с профессиональной деятельностью.

По мнению редактора газеты «Коломийський вісник», показания подозреваемых не отвечали фактическим обстоятельствам совершения преступления против него. «Суд не учел доказательные детали. В частности, кто из них и с какой стороны наносил первые удары, отсутствуют орудия совершения преступления (каким предметом проломили голову и сломали ногу). Также «лопнул» мотив ограбления, поскольку у меня ничего не забрали, хотя могли (мобильный телефон, деньги и т.п.)”,- отметил потерпевший редактор.

По словам В.ДЕМЬЯНИВА, после 9 месяцев судебных заседаний рассмотрение дела добавило ему еще больше сомнений по поводу, действительно ли на скамье подсудимых очутились его обидчики.

«При таких условиях я не могу согласиться с обвинительным заключением, приговором суда и признать подозреваемых виновными в избиении. Я дважды подавал ходатайство о необходимости проведения повторного досудебного следствия, но суд их отклонил. Теперь я буду писать апелляцию на сегодняшнее решение суда”, - сказал редактор газеты.

Справка УНИАН. 23 марта 2010 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области было совершено покушение на жизнь редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги и связывает преступление с профессиональной деятельностью, а в милиции считают, что это было бытовое ограбление.