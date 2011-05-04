Российские военные примут участие в военном параде в Харькове

102 российских военнослужащих примут участие в военном параде 9 мая в Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы и информации Министерства обороны РФ.

«102 российских военнослужащих в составе парадного расчета Воронежского авиационного инженерного университета примут участие в праздничных мероприятиях в Харькове, посвященных 66-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая в начале совместных торжеств представители Вооруженных сил России возложат венки к памятнику погибшим в годы войны, а затем личный состав российского вуза в парадном строю вместе с военнослужащими харьковского гарнизона пройдет по главной площади города.

Всего в военном параде в Харькове примут участие 1 тыс. 300 человек.

Парадные мероприятия с участием военнослужащих Вооруженных сил РФ состоятся в 24 российских городах и двух городах Украины - Севастополе и Харькове.