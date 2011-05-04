Какую музыку предпочитают слушать студенты (опрос)

Современная молодежь предпочитает слушать поп и рок-музыку.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такой вывод сделали эксперты института по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», которая проводилась в Украине, России, Казахстане и Польше.

В частности, в соответствии с данными исследования, более половины опрошенных студентов во всех четырех странах предпочитают популярную музыку (Казахстан – 57,5%, Польша – 56,9%, Украина – 51,6%, Россия – 50,1%).

Второе место в большинстве стран занимает рок (Польша - 53,6%, Украина - 49,3%, Россия - 45,0%). При этом у казахских студентов на второй позиции оказалась симфоническая музыка (42,1%), которая заняла и почетное третье место в Украине (27,0%).

В России и Казахстане на третьем месте стал реп (43,5%, и 41,4% соответственно), а в Польше - музыкальный стиль хаус (32,7%).

Также исследование показало, что значительная часть молодежи четырех стран слушает джаз, шансон, ритм-н-блюз. Менее популярны среди студентов такие стили как этно, лаунж и фанк.

Комментируя результаты исследования, заслуженный артист Украины, аккордеонист Игорь ЗАВАДСКИЙ отметил, что молодежь очень сильно подвержена стереотипам. При этом артист поделился своим пониманием успеха. «Лично для меня успех – это обязательно составляющее трех начал: сумасшедшие амбиции, талант и смелость. Для достижения успеха нужно максимально сделать акцент на чем-то одном. Если человек бьет в одну точку – рано или поздно его ожидает успех», - сказал он. При этом, по мнению И.ЗАВАДСКОГО, самое главное качество для достижения успеха – смелость. «Чтобы быть первопроходцем, нужно обладать огромной смелостью. Те, кто выбирает такой путь, должны понимать, что он будет тернистым. Они сразу будут выходить из понятия «формат». Но такие люди, которые больше ценят свое мнение, чем мнение окружающих, обречены на успех, если, конечно, у них есть амбиции и здоровое честолюбие», - уверен музыкант.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тыс. 155 студентов в 22-х высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме результаты данного исследования можно найти на официальном сайте Института Горшенина.