Центральная площадь Канева будет носить имя Тараса Шевченко

В городе Каневе Черкасской области депутаты горсовета на очередной сессии переименовали центральную площадь райцентра из Ленинского комсомола на Тараса Шевченко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Каневского горсовета, также на очереди переименовывания улицы Ленина в честь православного великомученика Святого Макария Каневского, который был настоятелем местного монастыря и погиб в XVII веке во время набега турков. Мощи Святого Макария находится в Святомихайловском соборе Черкасс.