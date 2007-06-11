Янукович советует не ругать Путина, а посмотреть на себя

Заявление Президента России Владимира ПУТИНА о тирании в Украине не отразятся на украино-российских отношениях.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера в интервью телеканалу «Интер».

«Отношение между Украиной и Россией, хочется это кому-нибудь, или не хочется, они всегда будут нормальными», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что вопрос тирании в Украине волнует не только украинцев, но и соседей – Россию и Европейский Союз. «Есть разные точки зрения. Я сказал бы так – я сегодня прежде всего посмотрел на самих себя – в какой находимся мы ситуации? Ведь не случайно мы поставили вопрос о возвращении в правовое поле всех проблемных конфликтов, возникших во время политического кризиса. Это не случайно», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что политический кризис спровоцировали не коалиция, не Партия регионов и не В.ЯНУКОВИЧ. «Это чрезмерное желание любой ценой провести внеочередные парламентские выборы. Это желание оппозиции, прежде всего БЮТ и лично ТИМОШЕНКО, которую достаточно энергично поддержал Президент Украины. Они выбрали очень сложный путь, поскольку естественных причин для проведения досрочных выборов не было», - подчеркнул глава правительства.