ГПУ возбудила дело против экс-служащих комплекса «Мистецький арсенал»

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывших служебных лиц музейного комплекса «Мистецький арсенал» по факту злоупотребления служебным положением, нанесшие тяжелые последствия государственным интересам, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации ГПУ, сумма нанесенного государству ущерба составляет 3 млн. грн.

В сообщении отмечается, что дело возбуждено по результатам проверки соблюдения требований законодательства при использовании государственным предприятием «Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький арсенал» Государственного управления делами бюджетных средств на реконструкцию и строительство зданий по ул. Ивана Мазепы, 28-30.