На Прикарпатье 9 мая вывесят государственные флаги

На Прикарпатье 9 мая будут висеть государственные флаги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, отвечая на вопрос журналистов о том, что будут праздновать в регионе 9 мая – День Победы или День памяти.

«День памяти в нашей области и в Украине будет 22 июня, когда будет 70 лет начала Второй мировой войны, - отметил председатель ОГА. – Эта война началась 1 сентября с совместной оккупации Польши немецкими и советскими войсками. Так гласит европейская история. Советская история говорит, что начало берет 22 июня, когда немцы напали на Украину как составляющую СССР».

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, на День Победы будут вывешены флаги, которые «четко определены в Конституции Украины: что, где и когда вывешивается. Я буду придерживаться Конституции». «В нашей области будут вывешены согласно Конституции государственные флаги Украины, - отметил губернатор. – Так говорит Конституция».

Он напомнил, что «основным, базовым документом» является закон, принятый еще в 2000 году. «А там записано, что фронтовики, участники войны могут приходить на торжества с атрибутикой времен Второй мировой войны, - отметил М.ВЫШИВАНЮК. – И не нужно путать атрибутику с красными флагами. И если кто-то придет на парад, митинг, который будет традиционно 9 мая у Вечного огня, с военной атрибутикой, то никто ничего никому делать не будет и не должен. А специальной команды вывешивать по области красные флаги никто не давал, и, по крайней мере, давать не будет».

В свою очередь председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ уточнил, что в законе «нет ни одного слова об императивном приказе обязательности вывешивания флагов». «В законе есть разъяснение, в каком порядке они (флаги) могут быть использованы, но не обязаны», - добавил О.СЫЧ.

Как сообщал УНИАН, Ивано-Франковский областной совет принял решение запретить на территории региона вывешивать красные флаги 9 мая.